POL-WI: Mit Pfefferspray besprüht +++ Drei Einbrüche +++ In der Fußgängerzone herumgepöbelt +++ Einbruch in Gartenhütte +++ Drei Fahrräder gestohlen

1. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Oranienstraße, 21.03.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Ein 18-jähriger Mann wurde am Dienstagnachmittag in der Oranienstraße von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Der Täter soll gegen 17.00 Uhr auf den Geschädigten zugekommen sein und ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sei der etwa 17-19 Jahre alte und dunkelgekleidete Angreifer über die Matthias-Claudius-Straße geflüchtet. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Drei Einbrüche,

Wiesbaden, Sonntag, 19.03.2023, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 02:30 Uhr

(sun)Erneut wurden der Wiesbadener Polizei drei Einbrüche gemeldet. Abgesehen hatten es die Täter auf zwei Wohnhäuser und eine Gaststätte. Zwischen Sonntag- und Dienstagvormittag hebelten unbekannte Täter das Küchenfenster eines Reihenhauses in der Spessartstraße auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung mit dem gestohlenen hochwertigen Schmuck. Am Dienstagvormittag brachen Unbekannte dann zwischen 10.45 Uhr und 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gottfried-Kinkel-Straße ein, indem sie das Wohnzimmerfenster aufhebelten. Zuvor hatten sie sich bereits erfolgslos an der Haustür zu schaffen gemacht. Sie durchsuchten das Haus und flüchteten unerkannt. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Zuletzt versuchte ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Dotzheimer Straße einzubrechen. In diesem Fall hebelte eine dunkel gekleidete Person gegen 02.30 Uhr ein Fenster auf, wurde hierbei jedoch durch die eingeschaltete Alarmanlage aufgeschreckt und ergriff unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. In der Fußgängerzone herumgepöbelt,

Wiesbaden, Kirchgasse, 21.03.2023, 12.10 Uhr,

(pl)Ein 26-jähriger Mann hat am Dienstagmittag in der Fußgängerzone herumgepöbelt. Der Polizei wurde gegen 12.10 Uhr mitgeteilt, dass sich am Mauritiusplatz ein offenbar verwirrter Mann befinden würde, der ein Mädchen mit einer Plastikflasche geschlagen und beleidigt haben soll. Auch ein weiteres Mädchen sei von der Person bedroht und beleidigt worden. Ein 31-jähriger Mann, welcher einschritt, habe sich dann ebenfalls Beleidigungen anhören müssen. Der 26-Jährige wurde vor Ort von der Polizei angetroffen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Einbruch in Gartenhütte - mehrere Gegenstände entwendet, Wiesbaden, In der Loh, Mittwoch, 15.03.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 10:00 Uhr

(sun)Am Dienstagmorgen stellten die Besitzer einer Gartenhütte fest, dass in diese eingebrochen wurde. In einem Tatzeitraum zwischen Mittwochabend, den 15.03.2023 und Dienstagmorgen, den 21.03.2023 hebelten unbekannte Täter das Fenster der Gartenhütte im Bereich der Straße "In der Loh" auf und gelangten auf diesem Wege in die Hütte. Dort brachen sie Türen auf und entwendeten Werkzeug und Nahrungsmittel. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro, ähnlich wie das Diebesgut. Hinweise zu den Einbrechern nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Drei Fahrräder gestohlen,

Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, Samstag, 18.03.203, 16:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 09:00 Uhr

(sun)In der Richard-Wagner-Straße in Wiesbaden hatten es unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen auf drei Fahrräder abgesehen. Die Fahrraddiebe drangen im Garten eines Wohnhauses in einen Abstellraum ein und entwendeten hieraus drei Fahrräder, welche mittels Schloss gesichert waren. Hierbei handelte es sich um zwei hochwertige Pedelecs, ein blaues von "Wilier" sowie ein schwarzes von "Cube", und um ein graues Sportrad von "Cube". Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

