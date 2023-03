Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Blumengeschäft von Einbrechern heimgesucht +++ Bargeld und Wertsachen aus Einfamilienhaus gestohlen +++ E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Blumengeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Neugasse, 18.03.2023, 04.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde ein Blumengeschäft in der Neugasse von zwei Einbrechern heimgesucht. Die beiden Täter brachen um kurz nach 04.00 Uhr in die Räumlichkeiten des Geschäftes ein, schnappten sich eine Geldkassette mit dem darin befindlichen Bargeld und ergriffen anschließend mit der Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Bargeld und Wertsachen aus Einfamilienhaus gestohlen, Wiesbaden-Breckenheim, Weidenstraße, 18.03.2023, 16.45 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)In der Weidenstraße in Breckenheim sind unbekannte Täter am Samstag in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben Bargeld und Wertgegenstände erbeutet. Die Täter verschafften sich zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit dem entwendeten Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. E-Bike aus Tiefgarage gestohlen,

Wiesbaden, Maria-Sibylla-Merian-Straße, 15.03.2023, 14.00 Uhr bis 19.03.2023, 11.20 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmittag haben Diebe aus dem Fahrradraum einer Tiefgarage in der Maria-Sibylla-Merian-Straße ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Die Täter drangen in die Tiefgarage ein und entwendeten anschließend aus dem separatem Raum das mit einem Schloss an einer Metallstange gesicherte schwarze E-Bike von Cube. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell