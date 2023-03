POL-WI: +++ Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 für das Polizeipräsidium Westhessen sowie den Polizeidirektionen Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Wiesbaden sowie Rheingau-Taunus +++

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Restaurant - Festnahme, Wiesbaden, Wielandstraße, 16.03.2023, 01.15 Uhr, (pl)In der vergangenen Nacht konnte die Wiesbadener Polizei, nach einem Einbruch in ein Restaurant in der Wielandstraße, die mutmaßlichen Einbrecher noch an Ort und Stelle festnehmen. Das mit dem ...

mehr