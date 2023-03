Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Verletzte bei Auffahrunfall auf A 3,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 14.03.2023, 08:35 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen kam es auf der A 3 bei Wiesbaden zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 58-Jähriger befuhr mit einem Sattelzug die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz bemerkte er den stockenden Verkehr vor sich offenbar zu spät und prallte gegen das Heck eines Kleintransporters, dessen 49-jähriger Fahrer die Geschwindigkeit entsprechend der Verkehrslage reduziert hatte. Der Renault-Transporter wurde durch den Aufprall gegen einen davor stehenden Audi geschleudert. Der 40-jährige Audi-Fahrer und der 49-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt. Nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden der rechte und der mittlere der drei Fahrspuren gesperrt. Der Kleintransporter und der Pkw mussten abgeschleppt werden. Gegen 10:50 Uhr konnte die Autobahn wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 45.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell