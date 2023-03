Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rettungssanitäterin von Patienten angegriffen +++ Exhibitionist zugange +++ Schussähnliche Geräusche gemeldet +++ Einbrecher zugange +++ Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen

Wiesbaden (ots)

1. Rettungssanitäterin von Patienten angegriffen, Wiesbaden, Murnaustraße, 12.03.2023, 02.55 Uhr,

(pl)In einer Bar in der Murnaustraße wurde in der Nacht zum Sonntag eine Rettungssanitäterin von einem Patienten angegriffen. Die Rettungswagenbesatzung wurde nachts in die Bar gerufen, nachdem dort ein 32-jähriger Mann kurzzeitig nicht mehr ansprechbar gewesen sei. Im Rahmen der medizinischen Versorgung habe der Patient gegen 02.55 Uhr versucht, der Sanitäterin ins Gesicht zu schlagen. Diese konnte jedoch ausweichen und der 32-Jährige wurde durch einen Zeugen bis zum Eintreffen einer verständigten Polizeistreife festgehalten. Der offensichtlich alkoholisierte und weiterhin aggressive Mann wurde festgenommen und muss sich nun wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden-Rambach, Ostpreußenstraße, 11.03.2023, 17.55 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann in der Ostpreußenstraße in Rambach einer Anwohnerin in schamverletzender Art und Weise. Der Mann soll gegen 17.55 Uhr im Bereich eines Waldwegs oberhalb des Wohnhauses gestanden und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Hierbei habe er die auf ihrer Terrasse sitzende Geschädigte beobachtet. Der Exhibitionist soll 20-30 Jahre alt gewesen sein und schwarze Haare sowie einen schwarzen längeren Bart gehabt haben. Getragen habe er einen weißen Pullover sowie eine schwarze Weste. Er führte vermutlich ein helles Fahrrad mit sich, mit welchem er sich dann entfernte. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Schussähnliche Geräusche gemeldet,

Wiesbaden, Philipp-Holl-Straße, 12.03.2023, 22.50 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend kam es aufgrund schussähnlicher Geräusche im Bereich der Philipp-Holl-Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 22.50 Uhr wurden der Polizei von einer Mitteilerin schussähnliche Geräusche gemeldet, woraufhin mehrere Polizeistreifen vor Ort fuhren. Da die eingeleitete Fahndung und die Absuche der Umgebung jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen führten, konnte die Ursache der gemeldeten Geräusche bislang nicht geklärt werden.

4. Gaststätte von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Langgasse, 12.03.2023, 04.30 Uhr bis 05.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde eine Gaststätte in der Langgasse von Einbrechern heimgesucht. Drei offensichtlich männliche Personen verschafften sich zwischen 04.30 Uhr und 05.00 Uhr durch ein Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendeten aus dem Thekenbereich zwei Metallkassetten mit den darin befindlichen Gegenständen. Einer der Einbrecher trug eine weiße Winterjacke, eine dunkle Hose sowie helle Schuhe. Ein weiterer war mit einer dunklen Mütze, einer medizinischen OP-Maske, einer schwarzen Winterjacke mit Fellkragen, einer dunklen Hose sowie dunklen Schuhen bekleidet. Der Dritte trug eine graue Sweatshirt-Jacke, eine graue Jogginghose und dunkle Schuhe. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Adolfsallee, 10.03.2023, 11.00 Uhr bis 12.03.2023, 18.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Adolfsallee ein. Die Einbrecher kletterten zwischen Freitagvormittag und Sonntagabend auf den zur Straßenseite gelegenen Balkon der Hochparterrewohnung und öffneten anschließend gewaltsam die dortige Balkontür. Nachdem sie dann in die Wohnung eingedrungen waren und diese nach Wertsachen durchsucht hatten, ergriffen sie unter anderem mit hochwertigen Armbanduhren, diversen Schmuckstücken sowie Taschen die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Baustellencontainer aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, 10.03.2023, 16.15 Uhr bis 11.03.2023, 07.00 Uhr,

(pl)In der Georg-Beatzel-Straße in Mainz-Kastel wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Baustellengelände, brachen einen dortigen Container auf und ließen hieraus diverse Baumaschinen im Gesamtwert von rund 5.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

7. Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden-Biebrich, Drususstraße, 12.03.2023, 00.00 Uhr bis 15.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag musste ein Autofahrer in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen Pkw in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht in der Drususstraße abgestellt und einen hochwertigen Rucksack samt Laptop im Wagen belassen. Am Sonntagnachmittag musste er dann feststellen, dass Autoaufbrecher den Pkw auf unbekannte Weise geöffnet und die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell