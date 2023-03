Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Erst randaliert und anschließend Widerstand geleistet +++ Drei gestohlene Fahrräder +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ 13-jährige Fußgängerin von Linienbus erfasst

Wiesbaden (ots)

1. Erst randaliert und anschließend Widerstand geleistet, Wiesbaden, Schlossplatz, 08.03.2023, 10.55 Uhr,

(pl)Ein 40-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag im Bereich der Innenstadt zunächst randaliert und anschließend Widerstand geleistet. Eine Polizeistreife wurde gegen 10.55 Uhr von mehreren Passanten auf eine randalierende und laut schreiende Person aufmerksam gemacht. Als die Beamten daraufhin im Bereich des Schlossplatzes anhielten und die Person kontrollieren wollten, habe der Mann gegen den Streifenwagen getreten und die Beamten beleidigt. Im Rahmen der anschließenden Festnahme soll sich der 40-Jährige zur Wehr gesetzt und unter anderem nach den Beamten getreten haben. Auch auf der Fahrt zur Dienststelle habe der Festgenommene seine aggressive Verhaltensweise weiter fortgesetzt und Beleidigungen sowie Drohungen ausgesprochen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Er muss sich nun wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Drei gestohlene Fahrräder,

Wiesbaden, Carla-Henius-Straße, Dienstag, 07.03.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 08.03.2023, 05:30 Uhr,

(sun)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Wiesbaden drei Fahrräder aus einer Tiefgarage gestohlen. Zwischen 21:00 Uhr und 05:30 Uhr gelangten die Diebe in der Carla-Henius-Straße in eine Tiefgarage, welche zur Gabriele-Münther-Straße ausgerichtet ist. Dort hebelten sie mehrere Kellerabteile auf und entwendeten ein Mountainbike, ein Rennrad und ein weiteres Fahrrad. Anschließend flüchteten die Fahrraddiebe in unbekannte Richtung. Es handelt sich bei dem Mountainbike sowie dem Rennrad um Fahrräder des Herstellers "Canyon". Das Mountainbike hat die Farbe "Dark Ocean" und das gestohlene Rennrad ist Blau. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Dotzheim, Wilhelm-Leuschner-Straße, Dienstag, 07.03.2023, 00:15 Uhr bis Mittwoch, 08.03.2023, 16:00 Uhr,

(sun)Einbrecher haben zwischen Dienstagnacht und Mittwochnachmittag Bargeld aus einem Einfamilienhaus in Dotzheim gestohlen. Zwischen 00:15 Uhr am Dienstag und 16:00 Uhr am Mittwoch hebelten die unbekannten Täter die Terrassentür des in der Wilhelm-Leuschner-Straße gelegenen Hauses auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Aus dem Inneren entwendeten sie das aufgefundene Bargeld und hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 weiterzugeben.

4. 13-jährige Fußgängerin von Linienbus erfasst, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 08.03.2023, 13:25 Uhr,

(sun)Am frühen Mittwochnachmittag wurde eine 13-jährige Fußgängerin im Bereich der Dotzheimer Straße von einem Linienbus erfasst und leicht verletzt. Gegen 13:25 Uhr befuhr der Bus der Linie 4 die Dotzheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als die 13-Jährige vom Gehweg auf die Straße lief und vom Bus erfasst wurde. Das bei dem Unfall offensichtlich leicht verletzte Mädchen wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell