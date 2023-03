Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrscheinkontrolleurinnen angegangen und beleidigt +++ Mit Soft-Air-Waffe hantiert +++ Einbruch in Reihenhaus +++ Einbruch in Firmengebäude

Wiesbaden (ots)

1. Fahrscheinkontrolleurinnen angegangen und beleidigt, Wiesbaden, Bleichstraße, 07.03.2023, 08.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen wurden in einem Linienbus in Wiesbaden zwei Fahrscheinkontrolleurinnen von einer 15-jährigen Jugendlichen angegriffen und beleidigt. Die 15-Jährige wurde gegen 08.40 Uhr im Bereich der Bleichstraße in der Buslinie 24 kontrolliert. Nachdem das Mädchen hierbei kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, kam es im weiteren Verlauf zu einer Auseinandersetzung, bei welcher die beiden Kontrolleurinnen von der 15-Jährigen körperlich angegangen und beleidigt worden seien. Die Jugendliche wurde von den beiden Geschädigten und einem weiteren im Bus anwesenden Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und im Anschluss nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung verantworten. Die beiden Kontrolleurinnen wurden leicht verletzt.

2. Mit Soft-Air-Waffe hantiert,

Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, 07.03.2023, 13.35 Uhr,

(pl)Im Bereich der Graf-von-Galen-Straße hat am frühen Dienstagnachmittag ein 65-jähriger Mann mit einer Soft-Air-Waffe hantiert und hierdurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 13.40 Uhr verständigt, nachdem eine offensichtlich verwirrte männliche Person herumschreien und hierbei eine Art Pistole in der Hand halten würde. Der beschriebene Mann konnte von den Polizeikräften vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Er soll vier Kinder mit der Waffe bedroht haben. Die mitgeführte Soft-Air-Pistole wurde sichergestellt. Ein bei dem 65-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde auch noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit gefertigt.

3. Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden-Delkenheim, Römerstraße, Dienstag, 07.03.2023, 17:30 Uhr bis 21:15 Uhr,

(sun)In Delkenheim haben Einbrecher am Dienstagabend Bargeld aus einem Reihenhaus gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr die Terrassentür eines in der Römerstraße gelegenen Hauses auf und durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten. Sie entwendeten das aufgefundene Bargeld und hinterließen zudem, aufgrund der aufgebrochenen Tür, einen Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 weiterzugeben.

4. Einbruch in Firmengebäude,

Wiesbaden, Fischbachstraße, Montag, 06.03.2023, 01:50 Uhr bis Dienstag, 07.03.2023, 02:30 Uhr,

(sun)In der Fischbachstraße wurde zwischen Montag und Dienstag ein von mehreren Firmen genutztes Gebäude von drei Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten eine Seitentür des Bürokomplexes auf und gelangten hierdurch zunächst in die Büroräume eines Großhandels. Nachdem sie diese Räumlichkeiten durchsucht und offensichtlich nichts entwendet hatten, begab sich das Trio in die Räumlichkeiten eines ansässigen Autohauses. Dort ließen sie diverse Wertgegenstände, darunter unter anderem eine schwarze Vespa und eine Drohne, mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

