Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Erotikgeschäft überfallen +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Folie von Gewächshaus abgeschnitten und entwendet +++ Schockanrufe gescheitert +++ Betrunkenen Falschfahrer aus dem Verkehr gezogen

Wiesbaden (ots)

1. Erotikgeschäft überfallen,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, 13.03.2023, 19.30 Uhr,

(pl)Am Montagabend hat ein mit einem Messer bewaffneter Täter ein Erotikgeschäft in der Hagenauer Straße überfallen. Der Räuber betrat gegen 19.30 Uhr das Geschäft, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend ergriff der Täter mit dem aus der Kasse erbeuteten Bargeld die Flucht. Die eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte bislang nicht zu seiner Ergreifung. Der Räuber soll etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70-1,85 Meter groß sowie dunkel gekleidet gewesen sein und eine normale Statur, schwarze kurze Haare sowie einen schwarzen Vollbart gehabt haben. Er habe eine Jacke mit Reißverschluss sowie eine schwarze Baseballmütze getragen und eine Sporttasche mit sich geführt. Hinweise zur Tat und zum Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Baucontainer aufgebrochen,

Wiesbaden, Blierweg, 09.03.2023, 15.00 Uhr bis 13.03.2023, 07.45 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle im Blierweg verschiedene Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zugang in einen auf der Baustelle aufgestellten Container. Aus diesem entwendeten sie dann einen Stampfer, einen Trennschleifer sowie weitere Werkzeuge und Maschinen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Folie von Gewächshaus abgeschnitten und entwendet, Wiesbaden, Grundweg, 07.03.2023, 20.00 Uhr bis 09.03.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben innerhalb der vergangenen Woche auf dem Gelände einer Gärtnerei im Grundweg von einem dortigen Gewächshaus ein großes Stück der Überdachungsfolie abgeschnitten und entwendet. Der Wert der zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen erbeuteten Spezialfolie liegt bei rund 3.000 Euro, dazu kommt ein verursachter Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Aufgrund des Umfangs und Gewichtes des Diebesguts ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelte und diese für den Abtransport ein Fahrzeug nutzen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Schockanrufe gescheitert,

Wiesbaden, 13.03.2023,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit einem "Schockanruf" Bargeld erbeuten wollen. Am Montag versuchten es die Betrüger hiermit bei mindestens vier Seniorinnen aus Wiesbaden, scheiterten jedoch in den bislang bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigten erhielten im Laufe des Tages jeweils einen Anruf, in welchem geschildert wurde, dass ein enges Familienmitglied oder aber eine Freundin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur die Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern könne. Die Angerufenen gingen der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die Polizei.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

5. Betrunkenen Falschfahrer aus dem Verkehr gezogen, Wiesbaden, Mainzer Straße, Dienstag, 14.03.2023, 03:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat eine Streife der Autobahnpolizei einen entgegen der Fahrtrichtung fahrenden Autofahrer in Wiesbaden aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 03:55 Uhr auf der Mainzer Straße unterwegs, als ihnen im Bereich mit jeweils zwei, baulich voneinander getrennten Fahrstreifen ein Audi auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Streife stoppte den Falschfahrer und kontrollierte den 23-jährigen Fahrer. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille an. Daher nahmen die Beamten den Mann fest und ließen eine Ärztin eine Blutprobe entnehmen. Im Anschluss durfte der 23-Jährige die Dienststelle als Fußgänger wieder verlassen.

