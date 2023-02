Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche im Stadtgebiet/Dieb schubst Angestellten um

Iserlohn (ots)

An der Südstraße brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstagmorgen, 10:30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 13:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich dabei Zutritt über ein Fenster auf der Gebäuderückseite. Zur möglichen Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. (schl)

An der Hans-Böckler-Straße brachen Unbekannte am Donnerstag zwischen 10:00 und 11:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter brachen dafür gewaltsam die Wohnungstür auf. Aus der Wohnung wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. (schl)

Über ein Kellerfenster verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 14:10 und 15:50 Uhr, Zutritt zu einem Haus an der Untergrüner Straße. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt steht nicht fest, ob die Täter etwas entwendeten. (schl)

Ein Ladendieb hat am Donnerstagnachmittag einen Angestellten eines Sportgeschäfts in der Unnaer Straße umgeschubst, nachdem er bei einem Ladendiebstahl erwischt worden war. Gegen 15:15 Uhr beobachtete der Angestellte zunächst, wie der 24-jährige Tatverdächtige mit einem Trainingsanzug aus der Auslage in der Hand eine Umkleidekabine betrat. Als der Mann wieder herauskam, war die Kabine leer und der der 24-Jährige hielt nichts mehr in den Händen. Der Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und teilte ihm mit, dass er die Polizei informiert habe. Der 24-Jährige schubste den Mitarbeiter in der Folge zwei Mal um, als sich dieser ihm in den Weg stellte. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass sich der 24-Jährige den Trainingsanzug unter seine Straßenbekleidung gezogen hatte. Für den Mann ging es zur Polizeiwache. Dort wurde er nach erfolgter Feststellung seiner Personalien entlassen. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. (schl)

