Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) 22.000 Euro Blechschaden bei Unfall

Dietingen (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5502 zwischen Böhringen und Trichtingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 22.000 Euro entstanden ist. Ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bog aus einer Einfahrt eines Baustofflagers nach rechts auf die K 5502 ein und prallte hierbei mit einem von links aus Trichtingen herkommenden Ford eines 84-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Ford, an dem ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden ist. Den Schaden an der Sattelzugmaschine schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell