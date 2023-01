POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Geldwechselbetrüger legt Kassiererin rein

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - In der Zeit von Mittwochabend, 17 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07 Uhr, hat ein Unbekannter in der Hauptstraße einen Stein gegen ein Fenster des Rathauses geworfen und hierbei die Fensterscheibe beschädigt. Durch den Steinwurf entstand an der äußeren Verglasung des Fensters ...

mehr