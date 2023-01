Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Freiburg) Auffällige Fahrweise auf der B31 zwischen Geisingen und Höllental - Unfall und gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Geisingen/ Freiburg B31 (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 11.01.2023, gg. 17.00 Uhr, wurde durch Verkehrsteilnehmer ein vermeintlich betrunkener Autofahrer im Höllental in Fahrtrichtung Freiburg gemeldet. Das Auto sei nur unzureichend beleuchtet und gerate immer wieder in den Gegenverkehr. Bei der anschließenden Überprüfung durch die hinzugerufene Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht alkoholisiert war, jedoch aufgrund seines hohen Alters offensichtlich Schwierigkeiten beim Führen des Fahrzeugs hatte.

Am grauen Mercedes des Mannes waren der rechte Außenspiegel und ein Kotflügel frisch beschädigt. Wo es dazu kam, ist Teil der Ermittlungen des Polizeireviers Freiburg-Süd.

Die Polizei sucht nun Zeugen und auch mögliche Geschädigte eines Verkehrsunfalls in den der Fahrzeugführer verwickelt war. Auch Personen die eventuell durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier unter T: 0761-882-4421, in Verbindung zu setzen. Nach seinen Angaben befuhr der Mann die B31 ab Geisingen in Richtung Freiburg.

Hinsichtlich der Eignung zum Führen von Fahrzeugen wurde nun ein Prüfverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer übergab seinen Führerschein den Polizeibeamten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell