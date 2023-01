Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße - rund 7.000 Euro Blechschaden

Rielasingen-Worblingen (ots)

Insgesamt rund 7.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmittag auf der Einmündung Hauptstraße und Gartenstraße passiert ist. Eine 38-Jährige bog mit einem Seat Leon von der Hauptstraße kommend nach links in die Gartenstraße ab und kollidierte dabei mit einer 34 Jahre alten Fiat-Fahrerin die auf der Hauptstraße entgegenkam. Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Fiat schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst brachte den nicht mehr fahrbereiten Seat in eine Werkstatt.

