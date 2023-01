Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Auto durch Brandstiftung beschädigt -Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein und ermittelt Täter

Dürbheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 02.12.2022, auf Samstag, 03.12.2022, ist auf der Hindenburgstraße in Dürbheim ein Pkw Ford Focus mit einem ukrainischen Kennzeichen von einem zunächst unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Am Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Der Wagen war am Straßenrand vor einem Wohnhaus geparkt.

Personen waren nicht in Gefahr. Ein Hintergrund wegen des Ukraine/ Russland Konfliktes konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Kriminalpolizei Rottweil wurde daher die Ermittlungsgruppe "Faulenbach" eingerichtet. Diese konnte einen 33-jährigen Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft als mutmaßlichen Täter ermitteln.

Als Tatmotiv dürften Unstimmigkeiten in der privaten Beziehung zu der ukrainischen Fahrzeughalterin zugrunde liegen. Der Täter hatte nach der Tat das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlassen, weshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil einen Haftbefehl gegen den 33-Jährigen erlassen hatte.

Vor wenigen Tagen konnten Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth/Bayern bei einer Kontrolle auf der Autobahn 9 nach der Wiedereinreise ins Bundesgebiet den mutmaßlichen Täter festnehmen. Um die Fahndung nach dem Tatverdächtigen nicht zu gefährden, erfolgt die Mitteilung der Kriminalpolizei erst jetzt. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

