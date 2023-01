Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Georg-Fischer-Straße - Radfahrerin verletzt

Singen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall an der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße und Georg-Fischer-Straße am Mittwochmittag verletzt worden. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer bog, von der Rudolf-Diesel-Straße kommend nach rechts auf die Georg-Fischer-Straße ab. Zeitgleich überquerte eine 58-jährige Radfahrerin, die mit einem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war den Einmündungsbereich. Dabei streifte der Mercedes das Zweirad am hinteren Reifen, woraufhin die Frau stürzte und Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte die 58-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell