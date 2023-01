Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Scheibe am Rathaus mit einem Stein beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 17 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07 Uhr, hat ein Unbekannter in der Hauptstraße einen Stein gegen ein Fenster des Rathauses geworfen und hierbei die Fensterscheibe beschädigt. Durch den Steinwurf entstand an der äußeren Verglasung des Fensters Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der begangen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

