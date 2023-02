Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Portemonnaie aus Handtasche entwendet

Hemer (ots)

Eine 65-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in Mendener Straße bestohlen. Während des Einkaufs merkte sie, wie ihr eine junge schlanke Frau mit weißer Jacke sehr nahe kam. An der Kasse stellte sie dann fest, dass ihre Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche fehlte. Die Polizei warnt weiterhin vor Taschendiebstählen. Tragen Sie ihre Wertgegenstände in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (schl)

