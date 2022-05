Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Straße An der Drehscheibe in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 01.05.2022, gegen 23:45 Uhr, kam es in der Straße An der Drehscheibe in Bexbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Fahrers sowie der weiteren Fahrzeuginsassen. Ein graue Seat Leon, NK-Kreiskennzeichen, kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Auto, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Im Anschluss stiegen die Insassen des unfallverursachenden Pkw aus und entfernte sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Durch den Unfall wurden zwei geparkte Fahrzeuge sowie das unfallverursachende Fahrzeug selbst beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

