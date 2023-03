Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Restaurant - Festnahme +++ Drei Fahrräder aus Garage gestohlen +++ Spiegel abgetreten - Festnahme +++ Auffahrunfall mit verletzter Person +++ Polizeikontrolle in der Mainzer Straße

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Restaurant - Festnahme,

Wiesbaden, Wielandstraße, 16.03.2023, 01.15 Uhr,

(pl)In der vergangenen Nacht konnte die Wiesbadener Polizei, nach einem Einbruch in ein Restaurant in der Wielandstraße, die mutmaßlichen Einbrecher noch an Ort und Stelle festnehmen. Das mit dem Bewegungsmelder verbundene Handy der Restaurantbesitzer hatte diese gegen 01.15 Uhr auf den gerade stattfindenden Einbruch aufmerksam gemacht. Zwei Personen waren durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen und hatten sich eine im Kassenbereich aufgefundene Geldbörse geschnappt. Als die verständigten Polizeikräfte nur kurze Zeit später eintrafen, wurde das Gebäude umstellt und die Örtlichkeit durchsucht. Hierbei konnten sie in einem Lagerraum zwei 21-jährige Männer entdecken, die sich dort versteckt hatten. Auch die zuvor entwendete Geldbörse wurde in dem Lagerraum aufgefunden. Die beiden Festgenommen wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchs eingeleitet. Einer der beiden muss sich darüber hinaus noch wegen eines mitgeführten Elektroschockgerätes verantworten.

2. Drei Fahrräder aus Garage gestohlen,

Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Straße, 13.03.2023, 21.00 Uhr bis 14.03.2023, 21.15 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Garage in der Friedrich-Naumann-Straße hatten es unbekannte Täter zwischen Montag- und Dienstagabend auf die darin befindlichen Fahrräder abgesehen. Die Fahrraddiebe hebelten das verschlossene Garagentor auf und entwendeten zwei E-Bikes von "Cube" sowie ein graues Mountainbike von "Cube". Die beiden E-Bikes des Modells Hybrid Pro 625 waren zum einen schwarz und zum anderen grau. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Spiegel abgetreten - Festnahme,

Wiesbaden, Gartenfeldstraße, 15.05.2023, 13.55 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochnachmittag war in der Gartenfeldstraße ein Randalierer zugange und beschädigte mindestens vier Außenspiegel geparkter Fahrzeuge. Der Polizei wurde gegen 13.55 Uhr gemeldet, dass eine männliche Person die Außenspiegel abtreten würde. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung den mutmaßlichen Täter, einen 28-jährigen Mann, im Bereich des Kulturzentrums antreffen und kontrollieren. gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

4. Auffahrunfall mit verletzter Person,

Wiesbaden, Kurt-Schuhmacher-Ring, Mittwoch, 15.03.2023, 07:50 Uhr

(sun)Am Mittwochmorgen wurde eine 44-jährige Frau bei einem Auffahrunfall auf dem Kurt-Schuhmacher-Ring in Wiesbaden verletzt. Ein 42-jähriger Autofahrer war gegen 07.50 Uhr mit seinem Audi verkehrsbedingt in Fahrrichtung Dotzheimer Straße stehengeblieben, woraufhin eine dahinterfahrende 44-jährige Golf-Fahrerin abbremsen musste. Dies bemerkte eine nachfolgende 44-jährige Autofahrerin offensichtlich zu spät und stieß mit ihrem Mercedes gegen das Heck des Golfs, welcher dann wiederum auf den Audi geschoben wurde. Bei der Kollision wurde die Golf-Fahrerin verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt.

5. Polizeikontrolle in der Mainzer Straße, Wiesbaden, Mainzer Straße, 15.03.2023, 23.30 Uhr bis 16.03.2023, 01.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag hat die Wiesbadener Polizei eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Auf der Mainzer Straße wurde zwischen 23.30 Uhr und 01.10 Uhr eine Kontrollstelle zur Bekämpfung der Kriminalität eingerichtet. Hierbei wurden insgesamt 30 Fahrzeuge sowie 52 Personen kontrolliert und letztlich drei Verkehrsverstöße geahndet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell