Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Werkzeuge aus geparktem Fahrzeug gestohlen +++ Zu Fuß von Unfallstelle geflüchtet - wichtiger Zeuge gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 17.03.2023 bis 20.03.2023,

(pl)Am Montag wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. Abgesehen hatten es die Täter auf ein Friseurgeschäft, eine Arztpraxis, zwei Einfamilienhäuser und ein Büro. Zwischen Dienstagmittag und Montagvormittag drangen Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Friseurgeschäft in der Dotzheimer Straße ein und entwendeten eine Kasse mit Bargeld. Auch beim Einbruch in eine Arztpraxis im Nerotal hatten es die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf Bargeld abgesehen. Im Heideweg machten sich Einbrecher zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen am Fenster eines Einfamilienhauses zu schaffen, ergriffen jedoch die Flucht, ohne in das Haus eingedrungen zu sein. Zwischen Freitag und Montag brachen die Täter im Klagenfurter Ring das Fenster eines Büros auf. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Am frühen Montagmorgen nahmen Einbrecher ein Einfamilienhaus im Langendellschlag ins Visier. Die Täter hebelten zwischen 06.50 Uhr und 08.30 Uhr die Eingangstür auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Diebesgut und ergriffen mit erbeutetem Bargeld die Flucht. Durch Nachbarn wurden zwei verdächtige Männer beim Verlassen des Grundstücks beobachtet. Einer der beiden soll ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sowie dunkelgekleidet gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Er habe eine Baseballmütze getragen. Der Zweite wurde als etwa 1,85 Meter groß, kräftig und dunkel gekleidet beschrieben. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Werkzeuge aus geparktem Fahrzeug gestohlen, Wiesbaden-Bierstadt, Am Wolfsfeld, 20.02.2023, 23.00 Uhr bis 23.55 Uhr,

(pl)Fahrzeugaufbrecher haben am späten Montagabend in der Straße "Am Wolfsfeld" in Bierstadt zugeschlagen und aus einem dort geparkten Fiat Doblo Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.000 Euro entwendet. Die unbekannten Täter schlugen zwischen 23.00 Uhr und 23.55 Uhr die Heckscheibe des Fahrzeugs ein, um dann aus dem Fahrzeuginnenraum die Gerätschaften zu entwenden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Brennholz aus Garten gestohlen,

Wiesbaden, Brentanostraße, Nacht zum 17.03.2023,

(pl)In der Nacht zum Freitag haben in der Brentanostraße Holzdiebe zugeschlagen. Die Täter entwendeten aus dem Garten eines Wohnhauses etwa zwei Schubkarrenladungen Brennholz und ergriffen hiermit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Zu Fuß von Unfallstelle geflüchtet - wichtiger Zeuge gesucht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Loreleiring, 18.03.2023, 20.05 Uhr,

(pl)Nach dem Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich Dotzheimer Straße / Loreleiring ist am Samstagabend einer der Unfallbeteiligten zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei sucht nun nach einem bislang noch unbekannten Rollerfahrer, der die Verfolgung des Flüchtigen aufgenommen haben soll. Die beiden Fahrzeuge, ein Polo und ein Beetle, waren am Samstag um kurz nach 20.00 Uhr in dem Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Hierbei wurden der 59-jährige Fahrer des Beetle leicht verletzt und beide Unfallwagen erheblich beschädigt. Auch der Polo-Fahrer habe nach dem Zusammenstoß über Schmerzen geklagt, sei dann aber zu Fuß in Richtung Klarenthaler Straße davongerannt. Seinen Pkw ließ er an der Unfallstelle zurück. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Polo gestohlene Kennzeichen angebracht waren und das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Außerdem wurde im Innenraum des Pkw ein gestohlener Führerschein aufgefunden und sichergestellt. Zeugenangaben zufolge habe ein Rollerfahrer den Flüchtenden verfolgt. Über den Ausgang dieser Verfolgung und die Personalien des Rollerfahrers ist jedoch bis dato nichts bekannt. Der unfallbeteiligte Polo-Fahrer wurde als Anfang 20, ca. 1,80 Meter groß mit lockigen Haaren beschrieben. Er habe ein dunkles Oberteil, eine schwarze Jeans mit freien Knöcheln sowie eine schwarze Baseballmütze getragen und eine große Musikbox in Camouflage-Optik mit sich geführt. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den bislang noch unbekannten Rollerfahrer sowie weitere hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell