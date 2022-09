Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Feuer in den Reben, Hinweise erbeten

Bühlertal (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Feuer im Engelsbachweg, zwischen Reben gegenüber einer Schule, gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort gegen Mitternacht eine Feuerwerksbatterie gezündet, die daraufhin eine angrenzende Wiese in Brand setzte. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen auf einer Fläche von über 50 Quadratmeter unter Kontrolle bringen und löschen. Inwiefern zwei Jugendliche, die durch einen Zeugen beobachtet wurden, mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die beiden wurden zur Tatzeit in der unmittelbaren Nähe gesehen und wie folgt beschrieben: Ein dunkelhaariger Jugendlicher soll mit einen dunklen Pullover, einer hellen Jeans und weißen Sneakers bekleidet gewesen sein. Der Zweite, blondhaarige junge Mann wurde mit einem hellen T-Shirt, kurzärmeliger, dunkler Jacke darüber, hellen Jeans und mit weißen Sneakers bekleidet beschrieben. Die Beamten des Polizeireviers Bühl nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.

