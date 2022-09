Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Mutmaßlicher Brandstifter vorläufig festgenommen

Bietigheim (ots)

Nach mehreren Bränden in einer Firma in der Straße "Obere Hardt" ist es den Beamten des Polizeipostens Bietigheim und deren Kollegen des Kriminalkommissariats Rastatt gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 19-Jähriger am Mittwoch gegen 10:40 Uhr die aus Papier bestehende Ladung eines Anhängers in einer Firmenhalle in Brand gesteckt haben und dadurch einen Schaden von vermutlich mehreren Tausend Euro verursacht haben. Bereits am Dienstag kam es an der gleichen Anschrift zu zwei kleineren Bränden: Zunächst wurde ein Kissen neben einem Holzlager in Brand gesteckt und durch Firmenangehörige gelöscht. Nur eine Stunde später brannte eine Plastikplane, die zur Holzabdeckung diente. Auch diese konnte durch Firmenangehörige gelöscht werden. Zuvor mussten am 12. August Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bietigheim, Muggensturm und Durmersheim gegen 12:30 Uhr einen bei der Firma entfachten Brand löschen. Bei Löschversuchen mit Feuerlöschern zogen sich zuvor drei Mitarbeiter und der Tatverdächtige selbst leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden damals dürfte sich im Bereich von etwa 10.000 Euro bewegen. Zehn Tage früher, am 2. August, kam es zu einem Brand in einem Schaumstofflager der Firma. Hierbei zogen sich zwei Mitarbeiter bei Löschversuchen leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgasen zu. Auch hier waren die Feuerwehren aus Bietigheim, Durmershein, Muggensturm und Ötigheim im Einsatz. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten diese in ein Krankenhaus. Zur abschließenden Beantwortung der Motivlage dauern die Ermittlungen derzeit noch an. Der Gesamtschaden ist noch nicht abschließend abzuschätzen, dürfte sich aber im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell