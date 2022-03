POL-EL: Meppen - Werkzeug aus PKW entwendet

Lingen (ots) - Am 02. März zwischen 09.00 Uhr und 20.00 Uhr kam es in Lingen in der Synagogenstraße zu einem versuchten Einbruch. Dabei haben die unbekannten Täter eine Tür beschädigt. In die Wohnung gelangten die Täter nicht, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

