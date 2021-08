Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht

Kreis Heinsberg (ots)

Waldfeucht-Haaren, Kabeldiebstahl

Im Zeitraum vom 05.08.2021, 20.00 Uhr bis 06.08.2021, 16.00 Uhr, wurden zwei Baustromkästen einer Baustelle auf der Brauereistraße aufgebrochen. Eingesteckte Kabel wurden entwendet.

Hückelhoven - Millich, Einbruch in Rohbau

Am 06.08.2021, in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 07.30 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein rückwärtiges Fenster in einen Rohbau auf der Straße Mühlenkamp ein. Es wurden eine Kaffeemaschine, diverses Werkzeug und mehrere Armaturen entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Übach-Palenberg - Frelenberg, Diebstahl aus PKW

Am 06.08.2021 gegen 03.30 Uhr konnten Anwohner auf der Wurmstraße eine Tätergruppierung bei Vorbereitungshandlungen und Tatausübung des Diebstahls aus zwei PKW beobachten und alarmierten anschließend die Polizei. Zwei Tatverdächtige flüchteten unbekannt. Ein Tatverdächtiger konnte vor Ort angetroffen und seine Personalien festgestellt werden. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt. Aus den PKW entwendetes Werkzeug wurde nach erfolgter Spurensicherung an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell