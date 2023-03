POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 45-jährigem Mann

Wiesbaden (ots) - 1. Auseinandersetzung in Bar, Wiesbaden, Häfnergasse, 27.03.2023, 02.50 Uhr, (pl)Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Häfnergasse wurden in der Nacht zum Montag ein 23-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau leicht verletzt. Im Rahmen von Streitigkeiten und einem Gerangel mehrerer ...

mehr