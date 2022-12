POL-FR: Waldshut-Tiengen: Drei leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 28.12.2022, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, ist ein auf dem Parkplatz einer Bank in der Bismarckstraße in WT-Waldshut parkiertes Auto beschädigt worden. Der schwarze Seat stand auf der ersten Parkfläche linksseitig des Haupteingangs. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Seat hinten rechts. Der Fahrer flüchtete und hinterließ ...

