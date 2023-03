Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 26-Jähriger beraubt +++ Polizeistreife greift in Auseinandersetzung ein +++ Falsche Handwerker unterwegs +++ Einbrecher zugange +++ Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. 26-Jähriger beraubt,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 30.03.2023, 20.20 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend brachte ein 26-jähriger Mann zur Anzeige, dass er in der Äppelallee von zwei Männern beraubt worden sei. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 20.20 Uhr in der Äppelallee im Bereich des Spielplatzes Didierstraße zwei Männern begegnet, welche ihn unter Vorhalten eines Messers aufgefordert haben sollen, sein Bargeld und weitere Wertsachen herauszurücken. Anschließend hätten sich die Räuber dann mit der Beute in Richtung Bahnübergang entfernt. Beide sollen etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Einer der Räuber sei etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank und habe einen schwarzen Vollbart. Getragen habe er eine schwarze Kapuzenjacke. Der Komplize wurde als etwa 1,85 Meter groß mit einer normalen Statur und einem schwarzen Vollbart beschrieben. Auch er sei mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Polizeistreife greift in Auseinandersetzung ein, Wiesbaden, Helenenstraße, 30.03.2023, 19.05 Uhr,

(pl)Eine Polizeistreife wurde am Donnerstagabend in der Helenenstraße auf eine handfeste Auseinandersetzung zweier Männer aufmerksam gemacht und griff daraufhin unmittelbar ein. Um kurz nach 19.00 Uhr wies ein männlicher Passant die Streife auf die in der Nähe stattfindende Auseinandersetzung hin. Die beiden Polizeikräfte begaben sich direkt zum Ort des Geschehens und trennten die beiden sich bekannten 28 und 44 Jahre alten Kontrahenten voneinander. Im weiteren Verlauf gab der 44-Jährige an, dass er zuvor von dem 28-Jährigen beraubt worden sei. Dieser habe ihn angegriffen und das Handy aus der Hand gerissen, woraufhin sich dann die Auseinandersetzung entwickelte, in welche die Polizeistreife eingriff. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf des Vorfalls aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, insbesondere den bislang noch unbekannten Passanten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Müllerstraße, 30.03.2023, 12.30 Uhr bis 12.40 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Müllerstraße wurde am Donnerstagmittag eine Seniorin von falschen Handwerkern heimgesucht. Zwei Männer klingelten gegen 12.30 Uhr bei der Geschädigten und erschlichen sich wegen eines angeblichen Wasserschadens Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte einer der Täter die Seniorin geschickt ab, so dass der Komplize unbemerkt diverse Schmuckstücke entwenden konnte. Einer der angeblichen Handwerker soll etwa 50 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Komplize wurde als etwa 30-40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und dick beschrieben. Er habe eine gelbe Weste getragen und auffällig stark geschwitzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

4. Zwei Einbrüche in der Dotzheimer Straße, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 29.03.2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023, 08:45 Uhr

(sun)In der Nacht zum Donnerstag wurden in der Dotzheimer Straße ein Friseurgeschäft und eine Kindertagesstätte von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in beiden Fällen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die jeweiligen Räumlichkeiten ein. Während sie aus dem Friseurgeschäft aufgefundenes Münzgeld mitgehen ließen, wurden sie beim Durchsuchen der Kindertagesstätte offensichtlich nicht fündig und ergriffen in diesem Fall ohne Beute die Flucht. Durch die brachiale Vorgehensweise verursachten die Täter jedoch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Büroräumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Holzstraße, 30.03.2023, 19.30 Uhr bis 31.03.2023, 04.15 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus der Holzstraße sind unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Büroräumlichkeiten eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zum Gebäude und öffneten anschließend mit brachialer Gewalt die Zugangstür zu den Büroräumen, welche dann durchsucht wurden. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Fenster hält Einbruchsversuchen stand, Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, 29.03.2023, 19.30 Uhr bis 30.03.2023, 10.15 Uhr,

(pl)Das Fenster einer Metzgerei in der Kostheimer Landstraße in Kostheim hat in der Nacht zum Donnerstag Einbrechern standgehalten. Die Unbekannten versuchten erfolglos, das Fenster aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Rheinlandstr.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell