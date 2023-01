Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Wickede (ots)

Am 8. Januar, gegen 01:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße und der Straße Zum Ostenfeld. Ein 17-Jähriger aus Wickede befuhr mit einem VW Golf die Bahnhofstraße in Richtung Wickede und kam in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte erst einen Bordstein und prallte anschließend gegen einen Metallzaun. Nachdem der Golf zum Stillstand kam, entfernten sich der Fahrzeugführer und drei der Fahrzeuginsassen zunächst von der Unfallstelle. Ein weiterer Fahrzeuginsasse konnte noch an der Unfallstelle durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Nach umgehend eingeleiteten Ermittlungen, erschienen sowohl der 17-Jährige Fahrer, als auch die aus Wickede stammenden Mitfahrer im Alter von 17 bis 21 Jahren, wieder an der Unfallstelle. Die Eltern des 17-Jährigen, der keinen Führerschein zum Führen des Fahrzeuges besitzt, wurden informiert. Der Pkw wurde abgeschleppt. Drei der Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.(dk)

