Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen,

BAB 3, zwischen Niedernhausen und AK Wiesbaden, Samstag, 01.04.2023, 11:15 Uhr

(he)Am Samstagmorgen kam es auf der A3 bei Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen, bei dem vier Personen verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten und ein Sachschaden von über 40.000 Euro entstand. Gegen 11:15 Uhr war ein 79-jähriger Peugeot 3008-Fahrer zwischen Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden in Richtung Frankfurt unterwegs. Während eines Bremsmanövers geriet dessen Pkw ins Schleudern, kollidierte daraufhin mit einem vor ihm fahrenden Peugeot 207 und anschließend seitlich mit einem Wohnwagengespann. Abschließend wurde auch noch ein VW durch den Unfallverursacher touchiert. Der Peugeot 207 wurde durch den Aufprall gegen einen BMW X3 sowie einen Daimler geschleudert. Die jeweils zwei Insassen der beiden Peugeot mussten verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Insassen des Wohnwagengespannes, Mutter, Vater sowie zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren wurden untersucht, konnten jedoch leichtverletzt noch vor Ort entlassen werden.

