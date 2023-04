Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebstahl auf Baustellengelände +++ E-Bike entwendet +++ Pkw, Einfamilienhaus und Verkaufsladen angegangen +++ Fußgängerin durch Rollladen leicht verletzt +++ Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

Wiesbaden (ots)

1. Diebe erbeuten Baustellenmaterial im Wert von ca. 25.000EUR, Wiesbaden, Nordenstadt, Mirabellenweg, 31.03.2023, 11:00 Uhr bis 03.04.2023, 07:00 Uhr

(mk) Am Wochenende wurde eine Baustelle im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt Ziel von Dieben. Zwischen Freitag, 11:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einer im Bereich des Mirabellenwegs befindlichen Baustelle. Mittels gewaltsamen Öffnens eines Vorhängeschlosses drangen sie danach in einen auf dem Gelände befindlichen Baustellencontainer ein. Anschließend entwendeten sie daraus und im unmittelbaren Umfeld um den Container Werkzeuge, Baugeräte, sowie Baumaschinen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die etwas schwereren Baugeräte mit einem vor Ort befindlichen Bagger verladen. Der Sachschaden beträgt ca. 20EUR. Der Wert des Stehlgutes wird derzeit auf ca. 25.000EUR geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oben beschriebenen Bereich gesehen haben, werden gebeten sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. E-Bike aus Tiefgarage entwendet - Schaden ca. 4.000EUR Wiesbaden, Hauberisserstraße, 02.04.2023, 19:00 Uhr bis 03.04.2023, 19:00 Uhr

(mk) Zwischen Sonntag- und Montagabend war ein E-Bike das Objekt der Begierde von Einbrechern. Zwischen 19:00 Uhr am Sonntag und 19:00 Uhr am Montag verschafften sich der oder die unbekannten Täter auf derzeit nicht bekannte Art und Weise Zugang zur Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in dem die 56-jährigen Geschädigte wohnt. Anschließend wurde das in der Tiefgargage befindliche und mit zwei Schlössern gesicherte E-Bike entwendet. Der Wert des E-Bikes beträgt ca. 4000EUR. Auffällig ist die orangene Lackierung in Metallicoptik.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Sämtliche Fahrzeugteile von Pkw in Bierstadt ausgebaut - Gesamtschaden ca. 22.000EUR, Wiesbaden, Bierstadt, Bierstadter Höhe, 02.04.2023, 17:00 Uhr bis 03.04.2023, 08:30 Uhr

(mk) Dreiste Diebe hatten es zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf einen in einer Tiefgarage in der Straße "Bierstadter Höhe" abgestellten schwarzen hochwertigen BMW abgesehen. Zwischen 17:00 Uhr abends und 08:30 Uhr morgens verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter unberechtigter Weise Zugang zur Tiefgarage. Anschließend wurden extrem gewaltsam, teilweise durch Aussägen, u.a. das festverbaute Navigationsgerät, das Lenkrad, Mittelkonsole sowie Airbag und beide Frontscheinwerfer ausgebaut. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 22.000EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus, Wiesbaden, Brunnengasse, 02.04.2023, 12:00 Uhr bis 03.04.2023, 17:10 Uhr

(mk) Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Montag, 17:10 Uhr drangen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Brunnengasse in Wiesbaden ein. Zunächst wurde versucht gewaltsam Zugang über die Hauseingangstür zu erlangen. Dies schlug jedoch fehl, weshalb ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde und auf diesem Wege ins Haus gelangt werden konnte. Das Haus wurde dann komplett durchsucht, ehe der oder die Täter das Gebäude wieder über das Fenster verließen. Zudem wurde ein auf dem Grundstück befindlicher Schuppen gewaltsam aufgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbruch in Verkaufsgeschäft,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 03.04.2023, 19:30 Uhr bis 04.04.2023, 03:00 Uhr

(mk) Im von Zeitraum Montag, 19:30 Uhr bis Dienstagmorgen, 03:00 Uhr wurde ein Verkaufsgeschäft für Lebensmittel Zielobjekt von Einbrechern. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch gewaltsames Aufschieben der Schiebetür in das im Souterrain eines im Kaiser-Friedrich-Ring gelegenen Mehrfamilienhauses befindliche Verkaufsgeschäft. Anschließend wurden ca. 200EUR Bargeld sowie ein Laptop entwendet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Fußgängerin durch Rollladen verletzt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 03.04.2023, 10:30 Uhr

(mk) Am Montagmorgen wurde eine 53-Jährige in Wiesbaden durch einen herabfallenden Rollladen leicht verletzt. Gegen 10:30 Uhr reparierte ein 44-Jähriger einen Rollladen an einem Fenster im 1. Obergeschoss eines Gebäudes in der Schwalbacher Straße. Auf bisher unbekannte Art und Weise löste sich im Rahmen der Reparaturarbeiten die Jalousie und fiel nach unten auf den Gehweg, auf dem zu diesem Zeitpunkt die 53-Jährige entlangging. Diese wurde daraufhin am Kopf getroffen und leicht verletzt. Im weiteren Verlauf fiel der Rollladen dann zusätzlich auf ein geparktes Fahrzeug, welches dadurch beschädigt wurde.

7. Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer, Wiesbaden, Bleichstraße, Walramstraße, 03.04.2023, 09:40 Uhr,

(mk) Am Montag kam es in Wiesbaden im Bereich der Einmündung Bleichstraße/Wallramstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrradfahrer die Bleichstraße aus Richtung Schwalbacher Straße kommend in Richtung Bismarckring. Zeitgleich nutzte ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Walramstraße aus Richtung Wellritzstraße kommend in Richtung Bleichstraße. Im Bereich der Einmündung Walramstraße/Bleichstraße übersah der 43-Jährige offensichtlich den 35-Jährigen. Der Fahrradfahrer reagierte hierauf mit einer Gefahrenbremsung und konnte so einen Zusammenstoß verhindern, stürzte allerdings und verletzte sich hierbei leicht am Handgelenk. Am Fahrrad entstand ebenfalls ein geringer Sachschaden.

8. Zweiradunfall in Wiesbaden-Erbenheim, Wiesbaden, Emil-Krag-Straße, Buschungstraße, 03.04.2023, 14:15 Uhr,

(mk) Zu einem Unfall mit einem Leichtkraftrad kam es am Montagnachmittag gegen 14:15 im Wiesbadener Ortsteil Erbenheim. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Piaggio Roller die Emil-Krag-Straße aus Richtung Oberfeld kommend in Richtung Buschungstraße. Im Bereich der Emil-Krag-Straße/Buschungstraße bog der Rollerfahrer von der Emil-Kragt-Straße nach rechts in die Buschungstraße ein. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Er wurde dadurch leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.

