Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Stolzenau

Am Montag, 23. Januar 2023, gegen 17h, ereignete sich im "Holzhäuser Weg" in Stolzenau ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die Straße in Fahrtrichtung Krankenhaus und fuhr an einem am rechten Straßenrand geparkten Pkw vorbei. Hierbei wurde eine entgegenkommende Pkw-Führerin entweder übersehen, bzw. die Entfernung zu diesem Fahrzeug falsch eingeschätzt. In der Folge stießen beide Pkw an den linken Außenspiegeln gegeneinander. Der erstgenannte Pkw setzte im Anschluß seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Am Pkw der beteiligten Frau (19 Jahre alt aus Wasserstraße) entstand ein Sachschaden i.H.v. etwa 150 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

