POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Heilbronner Straße am Freitagmorgen (21.04.2023) ist eine 75 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Mann war mit seinem Lkw gegen 07.45 Uhr in der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Pragsattel unterwegs und wechselte auf Höhe der Haltestelle Borsigstraße von der mittleren auf die rechte Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem ...

