Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus einem Baucontainer

Krölpa (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Morgen gegen 07:15 Uhr ein Diebstahl aus einem Baucontainer, welcher sich in Krölpa im Brandensteiner Weg befindet, bekannt. Aus diesem Container wurde, nachdem sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zum Inneren verschafften, ein Laser mitsamt Netzteil gestohlen. Der Wert des Beutegutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Tatzeitraum war vom 21.04.2023, 09:00 Uhr bis zum 24.04.2023, 06:30 Uhr. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

