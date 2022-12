Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Betrüger erbeuten Wertgegenstände von 90-Jähriger

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch meldete sich telefonisch ein Unbekannter bei einer 90-Jährigen. Am Telefon wurde der Frau erklärt, zum Schutz vor einer Einbrecherbande solle sie ihre Wertgegenstände und Bargeld an die Polizei übergeben. Die Frau deponierte die geforderten Gegenstände vor der Haustür. Ein unbekannter Mann holte die Gegenstände ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Personenschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, 1,75m groß, rundes Gesicht, Schnurbart, gepflegtes Erscheinungsbild, trug unter anderem ein schwarzes Oberteil

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Verhaltenstipps zu solchen und ähnlichen Straftaten finden Sie auf der Internetseite der Polizei Recklinghausen unter diesem Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell