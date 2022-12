Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Feuerwehr befreit Fahrer aus Transporter

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu heute verunglückte gegen Mitternacht ein 64-jähriger Hertener mit einem Transporter auf der Rhader Straße. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache, in Höhe der Einmündung Am Sägerwerk, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann war zuvor auf der Rhader Straße in Richtung Lembeck unterwegs. Aufgrund der Unfallschäden konnte sich der Hertener nicht alleine aus dem Transporter befreien, sodass Kräfte der Feuerwehr beide Fahrzeugtüren demontieren mussten. Mit einem Rettungswagen wurde er dann in ein Krankenhaus gefahren. Er gilt als leicht verletzt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf gut 15.000 Euro geschätzt.

