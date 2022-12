Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/ Dorsten/ Haltern am See: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln

An der Gerhardstraße brachen Unbekannte zwischen Heiligabend und Dienstag in eine Wohnung ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Mit einer EC-Karte, etwas Bargeld und einem Laptop entkamen sie unerkannt.

Dorsten

Zwischen Freitagmittag und Dienstagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in eine Umkleide am Friedhof an der Maiberger Allee ein. Um ins Innere zu gelangen hebelten sie ein Fenster auf. In weitere Räume drangen sie nicht ein. Ob etwas entwendete wurde, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

Haltern am See

Sicherheitsbeamte schlugen am Dienstagnachmittag Diebe in die Flucht. Als sie gegen 17 Uhr auf dem Zechengelände an der Lippramsdorfer Straße unterwegs waren, hörten sie verdächtige Geräusche. Kurz darauf entdeckten sie Werkzeuge in einem Raum. Allem Anschein nach hatten sie die Diebe aufgescheucht, die gerade dabei waren einen Motor zu stehlen. Sehen konnten die Sicherheitsmitarbeiter jedoch niemanden. Die Täter ließen eine Rohrzange und eine Axt zurück, die die Polizei später sicherstellte. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell