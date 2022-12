Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kind nach Böllerwurf leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag warf ein bislang Unbekannter am Berliner Platz einen Böller in die Nähe einer 28-Jährigen aus Gronau und ihres 12-jährigen Sohnes. Der Knaller detonierte. In Folge dessen klagte der Junge über den Verlust seines Hörvermögens auf einem Ohr und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Aktuell gilt er als leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun den Verursacher. Er entfernte sich in Richtung der Gleise. Er trug einen roten Kapuzenpullover oder eine rote Winterjacke und soll sich mit einer Gruppe dort aufgehalten haben. Nach der Detonation seien alle auf den Bahnsteig 2 gelaufen und in einen Zug nach Herne gestiegen sein.

Der Vorfall ereignete sich in einem Durchgang des Bahnhofs, gegen 16.30 Uhr.

Die jugendliche Gruppe soll auch vorher schon aufgefallen sein, als sie Böller im Bereich der Fahrradständer detonieren ließen. Sie werden als 14-16 Jahre alt beschrieben und ca. 1,80m groß. Die Bekleidung war eher sportlich (Jogginganzug, Bauchtasche, Cappy). Einer aus der Gruppe war auffallend kleiner.

Wer noch Hinweise zum Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell