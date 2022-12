POL-RE: Dorsten: Führerschien nach Unfallflucht sichergestellt

Recklinghausen (ots) - Gladbeck An der Karl-Schneider-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag eine Garage eines Lagerkomplexes auf. Ob letztendlich etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Mit zwei Uhren und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Wittringer Straße. Sie öffneten in der Nacht zu Dienstag die Wohnungtür gewaltsam. Mutmaßlich wurden die Täter ...

