Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

An der Karl-Schneider-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag eine Garage eines Lagerkomplexes auf. Ob letztendlich etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Mit zwei Uhren und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Wittringer Straße. Sie öffneten in der Nacht zu Dienstag die Wohnungtür gewaltsam. Mutmaßlich wurden die Täter durch einen bellenden Hund gestört und flüchteten mit der Beute.

Haltern am See

Über die Weihnachtsfeiertage verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Gartencenter an der Straße Krumme Meer. Sie nahmen Bewässerungssysteme, Schlauchsets und Scheren mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Herten

Mit Schmuck als Beute flüchteten Einbrecher nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Siebenbürgenstraße. Am Montag zur Tageszeit hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Aus einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ringerottstraße nahmen Unbekannte Werkzeug mit. Der Einbruch passierte zwischen dem vergangenen Freitagmittag und Montagnachmittag.

Recklinghausen

Zwischen dem 24.12. - 13:00 Uhr und dem 26.12. - 12:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Schaufenster eines Ladenlokals auf der Kunibertistraße. Aus der Auslage nahmen sie Mobiltelefonattrappen mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten Unbekannte zwischen Donnerstag und Montag in eine Erdgeschosswohnung am Beisinger Weg. Das gesamte Mobiliar wurde nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen eine nicht unerhebliche Menge an Bargeld mit.

Ebenfalls mit Bargeld flüchteten Einbrecher nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Bussardstraße. Aus dem Schlafzimmer nahmen sie neben dem Bargeld auch einen Laptop mit. Der Einbruch passierte am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 23:50 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen schlugen Unbekannte zwei Scheiben eines Lebensmittelgeschäfts an der Castroper Straße ein. Die Täter flüchteten mit Bar. Außerdem hatten sie bereits alkoholische Getränke zum Abtransport vor der Tür bereit gestellt. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Waltrop

Zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag (16:00 Uhr) und dem zweiten Weihnachtsfeiertag (13:00 Uhr) nutzten Einbrecher die Abwesenheit von Bewohnern an der Goethestraße und brachen über das Obergeschoss in ein Haus ein. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten Räume und Schränke nach Beute. Etwa im selben Zeitraum kam es auch im Nachbarhaus zu einem Einbruch. In beiden Fällen hatten Angehörige der Bewohner die Einbrüche festgestellt. Zur möglichen Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu den Einbrüchen melden Sie bitte der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell