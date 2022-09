LPI-J: Auto touchiert Fußgänger

Mattstedt (ots) - Am 13.09.2022, ab etwa 13:30 Uhr führte die Polizei in Mattstedt, An der Poche, eine Geschwindigkeitskontrolle in einer 50er Zone durch. Hierbei wurden insgesamt 500 Fahrzeuge gemessen. Dabei gab es 76 Beanstandungen. Davon wurden 57 Verwarn- und 19 Bußgelder ausgesprochen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an diesem Tag betrug 91 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

