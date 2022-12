POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugenaufruf nach brennenden Autos - Nachtrag zur Meldung vom 26.12.2022

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag warf ein bislang Unbekannter am Berliner Platz einen Böller in die Nähe einer 28-Jährigen aus Gronau und ihres 12-jährigen Sohnes. Der Knaller detonierte. In Folge dessen klagte der Junge über den Verlust seines Hörvermögens auf einem Ohr und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Aktuell gilt er als leicht verletzt. Die Polizei sucht nun den Verursacher. Er ...

