POL-RE: Dorsten: Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots) - Datteln An der Gerhardstraße brachen Unbekannte zwischen Heiligabend und Dienstag in eine Wohnung ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Mit einer EC-Karte, etwas Bargeld und einem Laptop entkamen sie unerkannt. Dorsten Zwischen Freitagmittag und Dienstagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in eine Umkleide am Friedhof an der Maiberger Allee ein. ...

mehr