POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei hofft auf ruhige Silvesternacht

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu heute verunglückte gegen Mitternacht ein 64-jähriger Hertener mit einem Transporter auf der Rhader Straße. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache, in Höhe der Einmündung Am Sägerwerk, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann war zuvor auf der Rhader Straße in Richtung Lembeck unterwegs. Aufgrund der Unfallschäden konnte sich der Hertener nicht ...

mehr