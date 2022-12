Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Autos am Westfriedhof aufgebrochen

Wipperfürth (ots)

Drei Handtaschen sind am Dienstagmorgen (27. Dezember) während einer Beerdigung am Friedhof Weststraße aus geparkten Autos gestohlen worden. Zwischen 11.10 und 11.20 Uhr hatten Unbekannte jeweils die Beifahrerscheibe an den Fahrzeugen eingeschlagen und auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtaschen gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990. Tipp der Polizei: Lassen Sie keine Taschen, Rucksäcke oder Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zurück.

