Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Wohnmobil in Neuenkirchen bei Greifswald entwendet - 44.000 Euro Schaden

Greifswald (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (25.08.2022) ein weißes Wohnmobil der Marke Fiat Ducato Alkoven im Wert von rund 44.000 Euro in Neuenkirchen bei Greifswald gestohlen. Am Heck des Wohnmobils war neben einem Fahrradträger auch ein Aufkleber mit dem Schriftzug "Enterprise" angebracht. Die Kennzeichen des gestohlenen Wohnmobils lauten HGW-X2019. Das Fahrzeug wurde am Mittwoch, den 24.08.2022, im Gartenweg in Neuenkirchen abgestellt und zuletzt am 25.08.2022 gegen 00:00 Uhr gesehen. Am 25.08.2022 gegen 03:30 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass sich das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort befand.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls wurde eingeleitet, nach dem entwendeten Wohnmobil wird gefahndet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell