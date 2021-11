Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Einbruch

Themar (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Schreibwaren- und Tabakgeschäft in der Ernst-Thälmann-Straße in Themar ein. Im Lager drehten diese alle Sicherungen des Sicherungskastens heraus. Folglich war auch die Videoüberwachung im Verkaufsraum außer Betrieb. Die Täter konnten somit unentdeckt Tabakwaren und Rubbellose im Wert von 10.000 Euro entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegengenommen werden.

