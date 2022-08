Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Täter beschädigen Radlader auf Baustelle bei Eggesin

Ueckermünde (ots)

Am 23.08.2022, gegen 08:40 Uhr, informierte ein Hinweisgeber die Polizei darüber, dass es auf einer Baustelle im Solarpark Gumnitz zu einer Sachbeschädigung an einem Radlader kam.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten unbekannte Täter in der Nacht erfolglos versucht das Türschloss des Radladers aufzubrechen, um diesen möglicherweise zu entwenden. Da dem oder den unbekannten Tätern dies nicht gelang öffneten sie anschließend die Motorraumabdeckung, rissen dort zahlreiche Kabel ab, entfernten Hydraulikschläuche und entfernten den Motoröldeckel. Anschließend füllten sie Sand und Dreck durch die Öffnung in den Motor. Insgesamt haben die unbekannten Täter einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro am Radlader verursacht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise zu Tätern haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Ueckermünde unter 039771 82-224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

