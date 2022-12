Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Sachschaden bei Unfall um Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der B224 entstanden Sachschäden von etwa 25.000 Euro. Ein Auto war nicht mehr fahrbereit, alle Unfallbeteiligten und Fahrzeuginsassen waren unverletzt.

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Pommelsbrunn befand sich auf der Abfahrt der A2 in Fahrtrichtung Hannover und fuhr weiter geradeaus, in Richtung Europastraße. Dabei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Wagen eines 41-Jährigen aus Quakenbrück, der auf der Essener Straße (B 224) in Richtung Norden unterwegs war. In dem Auto des 41-Jährigen befand sich noch dessen 37-jährige Frau. Während alle Beteiligten unverletzt blieben, war das Fahrzeug des 55-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Dennoch konnten beide Autos zeitnah versetzt werden, sodass es aufgrund der Unfallstelle zu keinen weiteren gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kam. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, um 20.40 Uhr.

Hinweis der Polizei:

Gem. des § 34 StVO hat jeder, der an einem Verkehrsunfall beteiligt ist, den Verkehr zu sichern und bei geringfügigen Schaden unverzüglich beideite zu fahren (Abs.1 Nr. 2). Somit haben sich die Unfallbeteiligten im vorliegend Fall korrekt und umsichtig verhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell