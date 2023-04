Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Start in die Motorradsaison

Mittelbaden (ots)

Nach der Winterpause und dem zu erwartenden guten Wetter über die kommenden Osterfeiertage, startet spätestens jetzt die Motorradsaison 2023.

Während es auf den 13 Schwerpunktstrecken des Polizeipräsidiums, überwiegend in den Höhenlagen und den Zufahrten dorthin, im vergangenen Jahr zu weniger Motorradunfällen kam, verloren sechs Menschen auf Motorrädern und Leichtkrafträdern auf den Straßen des Polizeipräsidiums Offenburg ihr Leben. Daher bleibt weiterhin ein Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrsüberwachung auf der Fortbewegung auf zwei Rädern.

Gemeinsam mit dem September und Oktober war der April 2022 auf den Schwerpunktstrecken einer der unfallträchtigsten Monate. Gerade also zum Saisonstart sorgten unter anderem nicht angepasste Geschwindigkeit auf den Bundes- und Landesstraße für Motorradunfälle. Nach der rund sechsmonatigen Motorrad-Pause, sollten sich Fahrerinnen und Fahrer erst langsam wieder an die ersehnte Freiheit auf dem Zweirad gewöhnen. Auch die übrigen Verkehrsteilnehmenden müssen sich erst wieder an die schmalen Silhouetten im Straßenbild gewöhnen.

Bei über 120 Kontrollaktionen der Polizei wurden im vergangenen Jahr rund 450 Verstöße geahndet. Neben Geschwindigkeitsverstößen liegt hier ein Hauptaugenmerk auf technischen Veränderungen an den Maschinen. Unnötiger Lärm durch manipulierte Abgasanlagen ist für Anwohnerinnen und Anwohner der landschaftlich und fahrerisch sicherlich reizvollen Strecken jedes Jahr aufs Neue eine enorme Belastung. Die Verantwortung im Miteinander liegt dabei in der Hand des Motorradfahrers: ein vernünftiges Betätigen der Gashand sollte für ein sozialverträgliches Ausüben des Hobbies selbstverständlich sein. Auf den technisch einwandfreien Zustand des Motorrades ist grundsätzlich zu achten. Gerade nach längerer Standzeit und beim Start in die neue Saison ist ein Fahrzeug-Check geboten. Gerade auf sicherheitsrelevante Gesichtspunkte wie Beleuchtung, Reifen und Bremsanlage muss für eine verkehrssichere Fahrt geachtet werden. Darüber hinaus sollte auch die persönliche Vorbereitung nicht vernachlässigt werden. Nach monatelanger Winterpause fehlt es mitunter an der Fahrpraxis. Fahrsicherheitstrainings und ein besonnener, langsamer Start in die Saison helfen hier weiter.

Die Polizei rät daher:

- Geschwindigkeit an eigenes Können, Verkehrslage und Straße anpassen!

- Immer mit dem Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer rechnen!

- Für ausreichend Pausen während der Fahrt sorgen!

- Nur mit technisch einwandfreier Maschine starten!

- Anständig fahren und dabei Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und Anwohner nehmen!

