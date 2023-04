POL-OG: Baden-Baden/Steinbach - Werkstattbrand

Offenburg (ots) - Auf frischer Tat konnte in den frühen Donnerstagmorgenstunden ein 34-Jähriger bei einem Einbruch in der Edekastraße ertappt werden. Der Mann drang gegen 0:30 Uhr in eine dortige Firma ein und konnte durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf einem Stuhl sitzend und Nüsse essend festgestellt werden. Gegenüber den alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg gab der Mittdreißiger an, dass er ...

